Мірошниченко: Янукович показав опозиції свою шляхетність

Президент Віктор Янукович знав, що опозиція готує йому "теплий прийом" у Верховній Раді.

Про це повідомив представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко в ефірі 5 каналу.

"Сьогоднішнє відкриття сесії проявило нашу опозицію, як достатньо емоційну політичну складову діяльності нашого законодавчого органу, і шляхетність, витримку і силу президента, який з повагою поставився до вигуків опозиції, дав можливість їй сконцентрувати на собі увагу, але разом з тим місію, для якої він прибув до парламенту, він виконав", - зазначив він.

При цьому Мірошниченко уточнив, що Янукович "знав, що буде така емоційна реакція, але, разом з тим, не ухилився від того щоб прийти до парламенту".

Як відомо, під час урочистого відкриття десятої сесії Верховної Ради шостого скликання опозиція заважала виступу Януковича.

Опозиція скандувала "Ганьба!", "Юлі - волю!" і демонструвала відповідні плакати.

Українська правда