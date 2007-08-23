НУ-НС погрожує кримінальним переслідуванням команді Черновецького

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» підготував звернення до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти чиновників Київської міської державної адміністрації, які не виконують указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 15 березня 2007 року “Про заходи щодо впорядкування забудови території та збереження історико-культурних територій і об`єктів в місті Києві”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив кандидат у народні депутати від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Микола КАТЕРИНЧУК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Також, за його словами, НУ-НС просить Президента України провести службове розслідування і за його результатами усунути від виконання службових обов’язків тих чиновників, котрі не виконали указ глави держави.

Як заявив М.КАТЕРИНЧУК, сьогодні Київ, який вистояв навали завойовників, не може вистояти проти чиновників.

“Те, що сьогодні відбувається з Києвом, я назвав би це війною проти священного міста”, - додав він.

За його словами, на боці киян Президент України В.ЮЩЕНКО. “Ми вже розробили ряд необхідних законодавчих ініціатив, які не дозволять будь-якій новій київській владі вільно на свій розсуд розпоряджатися надбанням українського народу”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Він також нагадав, що фракція «Нашої України» у Київській міській раді тричі намагалася поставити на порядок денний питання про виконання вищезазначеного указу Президента, щоб заслухати мера про стан забудови в історичному центрі міста Києва.

М.КАТЕРИНЧУК нагадав про важку ситуацію з Софіївським заповідником, Андріївською церквою та узвозом, Києво-Печерською Лаврою, музеєм в Пирогово тощо.

Він зазначив, що у киян немає іншого виходу, “як стати на захист свого міста”. “Крім нас цього ніхто не зробить”, - додав він.

Також, за його словами, НУ-НС має намір звернутися до ЮНЕСКО з проханням дозволити “отримати особливий статус щодо історичного Києва”.

“Київ має бути прикладом і задавати тон розвитку всім іншим містам України”, впевнений М.КАТЕРИНЧУК.

Крім цього, він звернувся до киян з проханням 29 серпня о 19.00 прийти на Андріївський узвіз, “де ми спільно розроблятимемо план дій по захисту історичної частини Києва”.

“Ми зможемо захистити все те, чим пишається Європа, і не тільки українці”, - додав він.

На запитання, яке ставлення НУ-НС до будівництва торгівельного центру біля НСК “Олімпійський”, що ставить під загрозу проведення матчів “Євро-2012”, М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що ніщо не може бути перепоною для проведення “Євро-2012”. “Наша позиція така, що ця будівля після експертних оцінок має бути перенесена”, - підкреслив він.