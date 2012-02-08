«Новая Одесса» заявляє про безпрецедентний тиск на опозицію

Журналісти телеканалу «Новая Одесса» заявляють про безпрецедентний тиск на опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій заяві колективу ТРК «Новая Одесса».

Як наголошується у документі, нещодавнє проведення обшуку в будівлі, частина якої передана облспоживспілкою в оренду телекомпанії, а потім і арешт її керівника, «носять відверто політичний характер».

«Ряд місцевих експертів вже оприлюднив думки, що арешти голови Одеського обласного союзу роботодавців (екс-директора «Стальканату») Леоніда ШЕМЯКІНА і голови обласної спілки споживчих товариств Івана НЕГОДИ не випадкові», - підкреслюється в заяві колективу ТРК «Новая Одесса».

«У першому випадку силовики будь-якими шляхами, зокрема шляхом тиску і залякування, намагаються одержати якийсь компромат на нинішнє керівництво заводу «Стальканат», а в другому – зробити все можливе для виселення з будівлі облспоживспілки журналістів опозиційного телеканалу, і таким чином паралізувати його роботу», - вважають співробітники телеканалу «Новая Одесса».

Екс-голову ВАТ «Стальканат» Леоніда ШЕМЯКІНА, який багато років очолює обласне об'єднання роботодавців, 6 лютого було затримано, за словами родичів, після шестигодинного допиту. Напередодні затримання у квартирі і в офісі 67-річного Л.ШЕМЯКІНА було проведено обшук, під час якого було вилучено документи, гроші і родинні цінності.

Родичі Л.ШЕМЯКІНА пов'язують обшук у квартирі і в офісі Л.ШЕМЯКІНА, а також узяття його під варту з ситуацією, що виникла навколо ПрАТ «Виробниче об'єднання «Стальканат-Сілур» після спроби його захоплення 30 січня спецпідрозділом міліції.

Керівник Відділу зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області Володимир ШАБЛІЄНКО заявив УНІАН, що жодних коментарів з приводу затримання Л.ШЕМЯКІНА з боку УМВС не буде, і порадив звернеться з цього приводу до облпрокуратури.

У свою чергу, начальник прес-служби прокуратури Одеської області Олена АБРАМОВА зазначила УНІАН, що «жодних відомостей або вказівок з цього приводу поки не має».

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого відділ зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області повідомив, що співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю за підозрою в незаконній приватизації ряду об'єктів нерухомості затримали голову Одеської обласної спілки споживчих товариств. Щодо нього порушено кримінальну справу за ознаками ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.