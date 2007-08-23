Регіонали сказали Ющенку: сам такий

Народний депутат, член депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, Ярослав Сухой в інтерв`ю ForUm заявив, що Партія регіонів візьме участь в засіданні Верховної Ради 4 вересня. Про це повідомляє сайт ПР.

«Згідно календарному плану роботи Парламенту V скликання, 4 вересня починається сесійний день. І підстав не прийти на засідання я не бачу. Чому ми можемо не прийти?» - сказав Ярослав Сухой.

Відповідаючи на питання журналістів про легітимність проведення такого засідання у зв`язку з тим, що Президент Ющенко неодноразово заявляв, що Парламент – не легітимний, народний депутат підкреслив: «Це наш Президент напівлегітимний. Він би після третього туру (президентських виборів – ред.) подумав, хто він такий».

За словами Ярослава Сухого, на сесії будуть розглянуті ті питання, які затвердить Погоджувальна рада Верховної Ради.