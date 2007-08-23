Ющенко дав орден Поплавському

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив державні нагороди з нагоди Дня Незалежності України, що святкуватиметься 24 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, вітаючи нагороджених, глава держави високо оцінив їх внесок у розбудову нашої країни. «Кожне свято, безумовно, роблять особистості. Мені дуже приємно, що в цій залі сьогодні є ті українці, які найбільше прислужилися Українській державі», – сказав він.

Президент подякував присутніх за їх зусилля в праці і творчості та той приклад, який вони подають співгромадянам.

Бажаючи нагородженим успіхів у подальшій діяльності, Президент висловив впевненість, що вони й надалі використовуватимуть свій інтелект на користь Україні.

Як зазначили у прес-службі, за значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та з нагоди 16-ї річниці Незалежності України Президент України, серед інших, нагородив:

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня: завідувача кафедри Національного університету «Києво-Могилянська академія», суддю Конституційного Суду України у 1996-2003 роках Миколу КОЗЮБРУ; генерального секретаря Світового конгресу українців, громадянина Канади Віктора ПЕДЕНКА; завідувача кафедри Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Любомира ПИРОГА; директора Інституту мовознавства імені О.О.Потебні Віталія СКЛЯРЕНКА.

Орденом «За заслуги» І ступеня: генерального директора – художнього керівника Національного оркестру народних інструментів України Віктора ГУЦАЛА; президента акціонерного товариства «Чернігівський завод радіоприладів» Костянтина КОЛЕСНИКА; народного депутата України II-V скликань Миколу ОНІЩУКА; ректора Донецького державного університету управління Станіслава ПОВАЖНОГО; ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла ПОПЛАВСЬКОГО.

Орденом «За заслуги» II ступеня: народну артистку України Ларису КАДОЧНИКОВУ; начальника Головного управління державної служби України Тимофія МОТРЕНКА.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня: народного депутата України V скликання Миколу КУЛЬЧИНСЬКОГО; письменника Миколу НЕГОДУ; благодійника, підприємця, громадянина США Алекса РОВТА.

Під час церемонії, що відбулася в День Державного прапору України, Президент вручив усім нагородженим прапори.