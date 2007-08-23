Цушко назвав своє міністерство економічною імперією
Міністр обгрунтовує кількість заступників
Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО пояснює збільшення кількості своїх заступників необхідністю посилити економічний блок відомства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.
В.ЦУШКО зазначив, що збільшення кількості заступників було розкритиковане, але, за його словами, призначення Анатолія МОГИЛЬОВА заступником міністра пов`язане з тим, що він обіймає посаду керівника міліції в Криму, що, згідно Конституції АРК, передбачає поєднання з посадою заступника міністра.
Водночас В.ЦУШКО підкреслив, що Федір ВЛАД призначений його першим заступником з метою посилення економічного блоку відомства.
«За моєю ініціативою, знаючи, що я йду в відпустку… За роки незалежності вперше було піднято питання економіки у відомстві і господарській діяльності», - сказав В.ЦУШКО.
За його словами, МВС – «це економічна імперія», в якій почав наводитися порядок. Зокрема, він повідомив, що до відомства відносяться 97 тис. га землі, багато будівель і споруд, які здавалися за копійки, а також 800 підприємств, які представляють себе як збиткові, але насправді паразитують за рахунок МВС. Міністр також зазначив, що в відомстві не все гаразд зі зброєю», оскільки деякі області забезпечені на 140%, а інші - на 60. Водночас перекидання вимагає великої роботи.
«Навколо Міністерства створилася ціла система паразитів, яка під логотипом МВС збагачувалася», - додав В.ЦУШКО.
«Для того, щоб подолати такі тенденції, тимчасово цей блок я підсилив», - пояснив міністр.
Також, за його словами, введення ще однієї посади першого заступника міністра пов`язане з тим, що він йде у відпустку, і Михайло КОРНІЄНКО виконуватиме обов`язки міністра внутрішніх справ.
Разом з тим міністр прогнозує, що після проведення реформи в міністерстві кількість заступників буде скорочена. «Сказати, що це буде постійно… Думаю, що ні, в майбутньому в міністерстві слід робити реформу і скорочувати кількість заступників міністрів і департаментів», - сказав В.ЦУШКО.
Крім того, він підкреслив, що впевнений за цю кандидатуру. «За Федора ВЛАДА я ручаюся, як за себе», - відзначив міністр.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 15 серпня ввів посаду першого заступника Міністерства внутрішніх справ України з тилового забезпечення і призначив на неї Ф.ВЛАДА.
До цього у міністра внутрішніх справ було два перших заступники.