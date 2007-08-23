Ющенко не підтримав ідею Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що на конституційному референдумі люди повинні чітко розуміти, за які зміни до Основного Закону вони голосують.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, яка відбулась на її прохання.

За словами глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, співрозмовники обговорили перебіг виборчої кампанії та доцільність проведення 30 вересня, в день голосування, референдуму щодо змін до Конституції.

Як сказав В.БАЛОГА, на початку бесіди Президент зазначив, що в ході його численних робочих поїздок по країні, спілкування з людьми він відчуває широку народну підтримку виборів. На думку глави держави, зараз блок «Наша Україна – Народна самооборона» і БЮТ «разом проводять велику роботу для перемоги демократичних сил 30 вересня». У цьому зв’язку В.ЮЩЕНКО висловився за якнайшвидше підписання лідерами двох політичних сил угоди про взаємну співпрацю, яка має формалізувати взаємні зобов’язання для подальшої спільної роботи у Верховній Раді шостого скликання. «У цьому документі необхідно сформулювати всі питання, які сьогодні найбільше важливі для виборців», – зробив акцент Президент України.

Під час обміну думками щодо доцільності проведення в день виборів референдуму щодо змін до Конституції глава держави підтвердив свою позицію щодо важливості розробки і прийняття нової редакції Основного Закону. Водночас Президент вважає, що синхронізація конституційного плебісциту з виборами створює ризик його легітимності. «Результати референдуму можуть бути оскаржені в судах», – вказав глава держави. Він також звернув увагу на важливість чіткого формулювання запитань, на які мають відповісти українці. На думку Президента, слід чітко зазначити норму Конституції, яку пропонується змінити, «щоб люди знали, за що голосують».

Як повідомив В.БАЛОГА, глава держави оцінив рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації ініціативних груп із проведення референдуму виключно у правовій площині. При цьому Президент сказав, що голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ підтримує ідею референдуму, однак наполягає на юридичній бездоганності всіх процедур.

Також глава держави заявив про велике значення широкої суспільної підтримки ініціативи щодо всенародного опитування про зміни до Конституції. Він також висловився за досягнення ініціаторами референдуму спільного бачення його мети і питань, які виносяться на обговорення. За такої умови, припустив В.ЮЩЕНКО, референдум може бути призначений вже цього року.