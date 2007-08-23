Росія погрожує переглянути український статус Криму

Радник посольства Росії в Україні Володимир Лисенко зробив в Києві гучну заяву. Він сказав, що Росія може почати перегляд Великого договору від 1997 року, який закріплює український статус півострова Крим. За словами Лисенка, це може відбутися, якщо власті України продовжать чинити тиск на Чорноморський флот (ЧФ), що базується в Криму, повідомляє "Новий регіон".

Лисенко підкреслив, що Росія як жест доброї волі погодилася на проведення інвентаризації об`єктів ЧФ в Криму, чого добивався офіційний Київ, проте в Москві не потерплять подальшого тиску на Чорноморський флот.

"Росія не має зобов`язань перед Україною в процесі інвентаризації ЧФ. Це не було прописано у Великому договорі. Те, що Росія на це погодилася - це добра воля нашої сторони, ми йдемо назустріч Україні, і не потрібно нас звинувачувати, що ми протидіємо цьому процесу", - сказав Лисенко.

Він також відзначив, що Росія вважає неприпустимими заяви українських політиків про те, що ціна оренди бази ЧФ в Севастополі буде збільшена, якщо в процесі інвентаризації Україна виявить у росіян невраховані об`єкти і майно.

"Якщо Україна піднімає питання про перегляд орендної плати в рамках інвентаризації, чи не стане це підставою для перегляду основного договору?" - заявив представник посольства Росії.

"Думаю, що якщо Крим залишить ЧФ, тоді туди прийдуть американські кораблі, їм вони не платитимуть за оренду", - підсумував Лисенко.

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