Мороз скликає сесію, щоб поговорити про імпічмент Президента
Політик підпише листи депутатам
Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ ініціює проведення 4 вересня позачергової сесії парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні журналістам в Києві.
“Я сьогодні підпишу лист кожному народному депутату із роз’ясненням про необхідність прийняти участь у засіданні” – сказав О.МОРОЗ.
За його словами, на позачерговій сесії можуть бути розглянуті законопроекти про внесення змін до Конституції, які стосуються скасування депутатської недоторканності, питання імпічменту Президента, а також визначення прав і функцій органів місцевого самоврядування.
О.МОРОЗ також не виключив можливості розгляду на сесії питань щодо відміни пільг для високопосадовців.
Він нагадав, що, згідно з Конституцією, парламент припиняє свої повноваження з моменту прийняття присяги депутатами парламенту нового скликання.