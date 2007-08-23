Мороз скликає сесію, щоб поговорити про імпічмент Президента

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ ініціює проведення 4 вересня позачергової сесії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні журналістам в Києві.

“Я сьогодні підпишу лист кожному народному депутату із роз’ясненням про необхідність прийняти участь у засіданні” – сказав О.МОРОЗ.

За його словами, на позачерговій сесії можуть бути розглянуті законопроекти про внесення змін до Конституції, які стосуються скасування депутатської недоторканності, питання імпічменту Президента, а також визначення прав і функцій органів місцевого самоврядування.

О.МОРОЗ також не виключив можливості розгляду на сесії питань щодо відміни пільг для високопосадовців.

Він нагадав, що, згідно з Конституцією, парламент припиняє свої повноваження з моменту прийняття присяги депутатами парламенту нового скликання.