Бродський підказує, як розв`язати проблему легалізації капіталів

Партія вільних демократів ініціює ухвалення Верховною Радою VI скликання закону про легалізацію капіталів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, законопроект, розроблений вільними демократами, передбачає механізм, згідно з яким упродовж півроку будь-який громадянин України зможе офіційно задекларувати свої доходи, не вказуючи джерела походження, але сплативши з них необхідні податки. Після закінчення цього терміну Податкова адміністрація та інші контролюючі органи одержать право вимагати надання доказів легального походження капіталів.

Як зазначає перший заступник голови Партії вільних демократів Михайло БРОДСЬКИЙ, проблему легалізації капіталів можна розв`язати просто: «У Євросоюзі, за вступ до якого так ратує наша еліта, є просте правило – презумпція винності з економічних злочинів». За його словами, на практиці це означає, що будь-який власник капіталу має бути готовий довести легальність походження такого капіталу.

На думку М.БРОДСЬКОГО, проблема виведення економіки з тіні є однією з найгостріших впродовж всього періоду незалежності України. Сьогодні вільні демократи пропонують реальний інструмент для вирішення цього питання.

«Ми не збираємося створювати виняткові умови для великого капіталу. Дана законодавча ініціатива передбачає, в першу чергу, прозорість законів і обов`язковість для виконання всіма», - наголошує М.БРОДСЬКИЙ.