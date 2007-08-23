Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Кількість виборців, які готові голосувати на дострокових парламентських виборах за БЮТ, майже зрівнялася із кількістю прихильників Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціально-політичних і економічних досліджень “ІМСА”, що були представлені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначив експерт цього центру, кандидат соціологічних наук Євген СІРИЙ, згідно з опитуванням, якби вибори відбулися найближчої неділі, то за Партію регіонів проголосували б 28,1% респондентів, за БЮТ - 26,9%, за блок “Наша Україна - Народна самооборона” - 11,5%, КПУ - 3,7%.

Крім того, за даними опитування, ПСПУ готові підтримати 2,1% опитаних, Блок Литвина - 1,8%, Соціалістичну партію України - 1,5%. Проти всіх проголосували б 2,6%, ще не визначились 9% респонденів, не підуть на вибори - 9,7%.

Є.СІРИЙ зазначив, що не виключає можливості проходження до парламенту України і Прогресивної соціалістичної партії України та Блоку Литвина й СПУ, але “шанси їх досить мізерні”.

На думку експерта, “є така ймовірність, що СПУ може не пройти, і будуть певні труднощі у Партії регіонів щодо утворення коаліції”. Він зазначив, що при такому розкладі помаранчеві в парламенті матимуть більше мандатів, ніж Партія регіонів та КПУ.

Опитування було проведено 15-21 серпня. У ньому взяли участь 2000 респондентів з усіх областей та Криму. Похибка вибірки не перевищує 2,8%.