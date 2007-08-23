Ющенко і Тимошенко домовились вдосконалити угоди між НУ-НС та БЮТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО домовились вдосконалити угоди між «Нашою Україною – Народною самообороною» і БЮТ, щоб після виборів у найстисліші строки створити коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила на брифінгу, інформуючи про результати сьогоднішньої зустрічі з Президентом України.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона обговорила з Президентом питання недопущення у ході виборчої кампанії поборювання «Нашої України» і БЮТ одна одною, а також кроки, які дозволили б не допустити зниження рейтингу одної чи іншої команди.

Також важливим питанням є недопущення створення широкої коаліції з Партією регіонів, сказала лідер БЮТ. Вона ще раз ще раз підкреслила, що її політична сила в жодних широких коаліціях участі брати не буде. «Я вважаю, що широка коаліція – це не об’єднання Сходу і Заходу, а їх зрада», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.