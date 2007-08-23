Катеринчука призначено заступником Балоги

Миколу КАТЕРИНЧУКА призначено заступником керівника центрального штабу виборчого блоку "Наша Україна – Народна Самооборона".

Таке розпорядження підписав керівник центрального штабу блоку Віктор БАЛОГА, повідомляє сайт блоку.

Досі М.КАТЕРИНЧУК був керівником київського виборчого штабу блоку.

На його місце В.БАЛОГА призначив співголову фракції "Наша Україна" у Київраді Олену ЛЕДОВСЬКИХ.

Як зазначає “Українська правда”, М.КАТЕРИНЧУК був не задоволений списком блоку "Наша Україна – Народна Самооборона", зокрема відсутністю в прохідній частині представників його партії.