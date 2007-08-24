Тимошенко зустрілася з Одрі Гловер

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає усіх міжнародних спостерігачів пильно слідкувати за перебігом виборчого процесу в Україні і не допустити можливих фальсифікацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з головою Місії ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні Одрі ГЛОВЕР.

Під час зустрічі сторони обговорили перебіг виборчого процесу в Україні, зокрема зміни до виборчого законодавства – голосування вдома та реєстрацію державною прикордонною службою виборців, які виїжджають за межі країни. Викликає занепокоєння у співрозмовників і наявна політизація ЦВК, зазначили у прес-службі БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО та О.ГЛОВЕР зазначили, що система голосування вдома та непродумана процедура волевиявлення тих, хто повернувся із-за кордону за 3 дні до виборів, можуть поставити під сумнів чесність та прозорість виборчої кампанії.

«Закладена потужна база для можливих фальсифікацій. За оцінками експертів, на дому може проголосувати 3-4 мільйона виборців», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми не допустимо повторення того, що сталося у 2004 році. Тому я звертаюся до всіх міжнародних спостерігачів пильно слідкувати за перебігом виборчого процесу в Україні і не допустити можливих фальсифікацій», - наголосила лідер БЮТ.