На Сумщині намагалися зірвати виступ лідера Нашої України

Вчора під час зустрічі голови політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслава КИРИЛЕНКА з жителями міста Ромни (Сумська область) була вчинена спроба зірвати його виступ.

Як повідомив УНІАН прес-секретар В.КИРИЛЕНКА Олександр БАБАК, для вчинення провокацій було підвезено близько 30 молодиків, які, за попередньою інформацією, є вихованцями однієї з кік-боксерських шкіл Сумської області.

Завдяки організованим діям охорони, молодики були відтіснені від сцени та заблоковані.

О.БАБАК з приводу цього інциденту, зокрема, зазначив: «Складається враження, що дехто не виніс жодних уроків з 2004 року, і починає вести виборчу кампанію у своєму стилі».