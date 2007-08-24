Ющенко обіцяє допомогу тим, хто ”об`єктивно її потребує”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне введення нової соціальної і гуманітарної політики в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час свого виступу з нагоди Дня Незалежності України на Софійській площі в Києві.

«Справа держави – підтримати тих, то об`єктивно потребує допомоги, і створити умови для тих, хто здатний самостійно піклуватися про себе і добробут своєї сім`ї», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Разом з тим, Президент України шкодує, що соціальна політика держави не торкнулася інтересів українських заробітчан. «Їх знову забули. І їх повернення стане одним з перших показників реальних змін у країні. Ми вже сьогодні відчуваємо брак персоналу і робочих рук у дуже багатьох регіонах України», - пояснив В.ЮЩЕНКО.

«Нам необхідна нова гуманітарна політика. Я різко відкидаю чергову спробу нав`язати країні ідеологію малоросійства і блукання в чужих традиціях. Ми – велика, сучасна світова нація. Нам необхідна сучасна стратегія культурного відродження і культурної єдності України», - резюмував він.

В.ЮЩЕНКО також заявив про незмінність європейського пріоритету розвитку держави.

«Мета України – бути впливовим і конструктивним учасником європейського і світового життя», - наголосив Президент. Тому, переконаний В.ЮЩЕНКО, «ми повинні розширити поле добросусідської регіональної політики, остаточно облаштувати кордон, конкретними проектами продовжити інтеграційні процеси Об`єднаної Європи – від політики до енергетики і культури».

«Наш вибір, наші партнерські зобов`язання, наші європейські пріоритети – незмінні», - наголосив глава української держави.