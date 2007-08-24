Тимошенко більше не пустить своїх до Черновецького

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція БЮТ у Київській міській раді не відвідуватиме сесії до дострокового припинення повноважень Київради п’ятого скликання та мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це вона сказала сьогодні журналістам в Києві.

«Фракції БЮТ у цій Київраді, де кожен день, кожну годину зраджують киян, робити нема чого», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона висловила переконання, що за «місяць-два» будуть проведені дострокові вибори.

«Я думаю, що найближчим часом ми цього мера приберемо, буде обраний новий мер – достойний», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що БЮТ висуне на цю посаду свого кандидата.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня фракція БЮТ у Київській міській раді відмовилась брати участь у засіданнях сесії ради.

У заяві фракції БЮТ у Київраді зазначається, що причиною таких дій фракції стала “незаконна діяльність міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і так званої “більшості”.

Як йдеться у документі, після того, як вступив у дію закон про імперативний мандат, кожне засідання сесії проводиться за участю осіб, які на сьогодні не є депутатами, рішення, які приймаються за їх участю, є незаконними.

“Від сьогоднішнього дня депутати фракції БЮТ проводитимуть виїзні засідання Київради на місцях, там, де ситуація вимагає негайного вирішення”, - зазначається у заяві.