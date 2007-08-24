На Майдані Незалежності проходить марш-парад «Во славу України»

На Майдані Незалежності в Києві відбувається марш-парад «Во славу України».

Як передає кореспондент УНІАН, за урочистим проходженням військових оркестрів Збройних Сил України спостерігають Президент України Віктор ЮЩЕНКО зі своєю сім’єю, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, один з лідерів НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО та інші високопосадовці.

У святковому параді беруть участь майже 1200 музикантів з 25 військово-музичних колективів. Це, зокрема, військові музики зразково-показового оркестру ЗСУ, оркестру Почесної варти Міністерства оборони, Військово-музичного центру Сухопутних військ ЗСУ, Центрів військово-музичного мистецтва зі Львова та Одеси, оркестру штабу Військово-Морських Сил ЗСУ, Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗСУ, військових оркестрів Національної академії оборони України та вищих військових навчальних закладів, Київського військового ліцею імені Івана Богуна, а також музичних колективів управлінь армійських корпусів і з’єднань.

Художній керівник урочистого проходження військових оркестрів, плац-концерту та концертно-театралізованого виступу - начальник Військово-музичного управління Генерального штабу ЗСУ – головний військовий диригент Збройних Сил України, народний артист України, заслужений діяч мистецтв України генерал-майор Володимир ДЕРКАЧ.