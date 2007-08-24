У НУНСі почали розвіювати мрії Тимошенко

Заступник керівника штабу блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Микола Оніщук вважає неможливим проведення референдуму одночасно з парламентськими виборами.

Про це він заявив у четвер у вечірньому ефірі на телеканалі "Ера", повідомляє прес-служба блоку.

За його словами, "проведення референдуму, принаймні такого, який матиме правові наслідки, має свою технологічну процедуру, що є тривалою у часі".

Проведення референдуму у такий короткий термін, що залишився до виборів, на думку заступника керівника штабу блоку, є неможливим.

Оніщук також зауважив, що в чинному законодавстві є посилання на те, що в один день референдум та вибори не можуть бути проведені.

"Для того, щоб це стало можливим, необхідно вносити зміни в законодавство. Проте, оскільки парламент зараз не працює, внести такі законодавчі зміни неможливо", - зауважив Оніщук.

Українська правда