Мороз віддячив за молитву збіркою своїх віршів
13:21, 24 серпня 2007Політика
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Лідера СПУ привічав Предстоятель УПЦ
В День Незалежності України голова Верховної Ради 5-го скликання, лідер Соціалістичної партії Олександр МОРОЗ взяв участь в молебні за Україну і український народ у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
Як повідомляє прес-служба СПУ, за словами О.МОРОЗА, він прийняв запрошення Предстоятеля Української православної церкви Митрополита ВОЛОДИМИРА прийти цього дня до храму.
О.МОРОЗ подарував Блаженнійшому ВОЛОДИМИРУ, Митрополиту Київському і всієї України збірку своїх віршів, у якій зібрані твори громадянської і духовної лірики.
Лідер соціалістів побажав народу України гідного життя, добра і миру.
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