Тимошенко не стала молитись поруч з Черновецьким і Табачником

13:46, 24 серпня 2007
Політика
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Але у Софіївському соборі була

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не захотіла молитись в одному ряду з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та віце-прем’єр-міністром України Дмитром ТАБАЧНИКОМ. Про це УНІАН повідомила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

За її словами, лідер БЮТ була на молебні в Софіївському соборі, але перебувала вглибині храму. “Вона молилась вглибині храму, оскільки вважала за неможливе знаходитись в одному ряду з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і Д.ТАБАЧНИКОМ”, - зазначила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Софії Київській з нагоди Дня Незалежності України відбувся молебень за Україну, в якому взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО з родиною, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та голова Київської ОДА Віра УЛЬЯНЧЕНКО та інші високопосадові особи.

 

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