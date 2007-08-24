Стельмах став Героєм України до свята

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з нагоди Дня Незалежності вручив державні нагороди громадянам, які зробили визначний внесок у справу побудови новітньої української державності, піднесення авторитету України у світі, своєю працею принесли нашій країні успіх, процвітання та визнання.

Як повідомляє офіційний сайт Глави держави, зокрема, Президент присвоїв звання Героя України з врученням ордена Держави голові Національного банку України Володимиру СТЕЛЬМАХУ, керівнику агрофірми «Україна» Івану БАЛЮКУ, генеральному директору ВАТ «Дамен Шіпярдс Океан» Миколі РОМАНЧУКУ, директору спеціалізованої ДЮСШОР № 2 м. Одеси, голові правління обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» Борису ЛІТВАКУ, начальнику дільниці з видобутку вугілля шахти «Відродження» державного підприємства «Львіввугілля» Сергію РУДЕНКУ.

Церемонія нагородження відбулася сьогодні на Софійській площі у Києві.

Також В.ЮЩЕНКО вручив паспорти громадянина України юнакам та дівчатам з усіх регіонів країни, які народилися 24 серпня 1991 року.