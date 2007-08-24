Регіонали звинуватили НУНС у крадіжці гасла в Кучми

Кандидат у народні депутати від Партії регіонів Тарас Чорновіл підкреслює, що ідея скасування депутатської недоторканності належить екс-президентові Леоніду Кучмі.

Про це він заявив під час візиту на Кіровоградщину, повідомляє в п`ятницю прес-служба Партії регіонів

Чорновіл нагадав, що свого часу питання скасування недоторканності народних депутатів було винесене на всеукраїнський референдум з ініціативи Кучми, і одержало абсолютну підтримку населення. Але імплементувати результати плебісциту у Верховній Раді тоді не вдалося – не вистачило голосів.

"Серед тих, хто зараз кричить, чимало тих, хто тоді не голосував", - відзначив Чорновіл.

"Проблема – не в депутатській недоторканності, а в безкарності владу імущих. У тому, що міліція і прокуратура ховаються в кущі, коли виявляються віч-на-віч з високим чиновником, що порушує закон", - вважає він.

Він також відзначив, що за роки незалежності Генеральна прокуратура лише 4 рази ініціювала притягнення депутатів до кримінальної відповідальності, і всі 4 рази Рада давала на це своє "добро". "Я не бачу в скасуванні недоторканності ніякого сенсу", - підсумував Чорновіл.

Українська правда