Мороз зітхнув за Швейцарією, статусом і відсутністю проблем

Голова Верховної Ради України 5-го скликання Олександр МОРОЗ виступає за «нейтральний статус України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні під час зустрічі з громадою міста Черкаси, де він перебуває з робочою поїздкою.

За словами О.МОРОЗА, вступ України до НАТО на сьогодні «не на часі». При цьому він зазначив, що опитування показують, що більшість населення України виступає проти вступу до цього військового блоку.

На переконання О.МОРОЗА, виходячи з цього, Європа зрозуміє Україну, її позицію. Він нагадав, що Швейцарія має нейтральний статус, “і з цього в неї не виникає ніяких проблем”.