Мороз переконаний, що проти нього ополчилися ”супердержави”

Голова Верховної Ради України 5-го Олександр МОРОЗ переконаний, що дострокові вибори розколюють суспільство.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи у п’ятницю перед громадою міста Черкаси у рамках робочої поїздки до Черкаської області з нагоди святкування 16-ї річниці Дня Незалежності України, О.МОРОЗ детально проаналізував поточну політичну ситуацію.

Зокрема, він підкреслив, що однією з причин проведення дострокових виборів є “необхідність задоволення інтересів “супердержав”, оскільки присутність у парламенті комуністів і соціалістів не дозволить втягнути Україну до НАТО”. “Тому необхідно переформатувати коаліцію”, - додав О.МОРОЗ.

Другою причиною, за його словами, є боротьба за доступ до абсолютної влади.

“Третьою причиною, - наголосив О.МОРОЗ, - є небажання продовження Конституційної реформи на місцевому рівні., що дозволить ліквідувати двовладдя на місцях”. Разом із тим, зазначив він, до тих пір, “поки ми не зробимо місцеву владу такою сильною, якою вона є у Європі, не буде стимулу для розвитку ініціативи людей”.

“Для повернення до авторитарної моделі влади потрібно було розпустити Верховну Раду, змінити Конституцію”, - пояснив О.МОРОЗ.

Торкаючись питання вступу до НАТО, О.МОРОЗ нагадав, що переважна більшість населення проти вступу до Альянсу. “Ми повинні відстоювати позаблоковий статус України”, - заявив він, зазначивши, що така позиція буде “абсолютно нормально сприйнята в Європі і світі” і дозволить зекономити значні бюджетні кошти.