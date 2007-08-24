Янукович отримав «Шахтарську доблесть» першого ступеня

Колегія Міністерства вугільної промисловості України ухвалила рішення про нагородження прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА Відзнакою «Шахтарської доблесті» першого ступеня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ сьогодні на урочистих зборах, присвячених 60-річчю з дня заснування професійного свята - Дня шахтаря.

За словами С.ТУЛУБА, «вручити нагороду перешкодила революція».

Церемонія нагородження В.ЯНУКОВИЧА відбулася сьогодні на урочистому засіданні після того, як прем`єр-міністр вручив почесні грамоти і пам`ятні відзнаки Кабінету Міністрів майже 20 гірникам шахт Донецької і Луганської областей, а також шести шахтарським колективам Донецької, Львівської і Луганської областей.