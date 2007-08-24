Мороз попереджає: ідея Ющенка до добра не доведе

Голова Верховної Ради України 5-го Олександр МОРОЗ критично ставиться до ідеї Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо створення Національної конституційної ради і прийняття розробленої нею Конституції на референдумі. Про це він сказав в інтерв’ю журналістам під час робочої поїздки у Черкаси.

За словами О.МОРОЗА, «якщо немає, що робити, то давайте створювати асамблею або щось інше». При цьому він зазначив, що всі прекрасно розуміють порядок формування асамблеї. О.МОРОЗ нагадав, що в Конституції є цілий розділ – 13-й - про порядок внесення змін до Конституції України. «Там все написано, і не треба видумувати дурниці», - наголосив О.МОРОЗ.

На його переконання, «асамблея не буде більш правочинною, ніж ВР, тому що ВР формується на основі загальних виборів, а асамблея буде формуватися за методом впливу влади». «Ми до добра ніколи не дійдемо, ми і до узгодження не дійдемо», - додав О.МОРОЗ. При цьому він зазначив, що хто б не писав сьогодні Конституцію, «вона буде на 95% повторювати статті чинної Конституції, бо в ній універсальні статті, і ніхто цього не заперечить».

За словами О.МОРОЗА, не потрібно видумувати щось лише для того, щоб продемонструвати, мовляв, ми внесли щось нове. Він нагадав, що зараз, перед виборами, політичні сили виступають із закликами щодо написання за участю народу програми розвитку України. «Ну це треба бути трошки нездоровим чоловіком, щоб таке пропонувати», - зауважив О.МОРОЗ.

На його переконання, політичні сили мають пропонувати людям конкретний план дій, який написаний так, що його цілі взаємопов’язані, «а не лапшу на вуха вішать, бо це - не годиться».