Тимошенко не проситиме про помилування

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській колонії Харкова, не звертатиметься до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням про помилування.

Про це кореспонденту УНІАН у Харкові сказав захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Юлія Володимирівна абсолютно чітко неодноразово заявляла, що вона не скоювала жодних злочинів, що вона не бачить для себе будь-яких підстав звертатися із заявою про помилування до ЯНУКОВИЧА», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Водночас він скептично поставився до можливості того, що В.ЯНУКОВИЧ самостійно, без звернення засудженої ухвалить рішення про її помилування.

«Це зараз неможливо, оскільки, відповідно до процедури, яка існує сьогодні, згідно з указом Президента, необхідно, щоб звернулася особа до нього. Якщо він внесе зміни до цього указу, давайте цього дочекаємось. Я в це не вірю», - сказав С.ВЛАСЕНКО.