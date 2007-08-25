Київська ПР заявляє про провокації

Київська міська організація Партії регіонів вимагає від правоохоронних органів розслідувати провокації проти активістів партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської ПР, сьогодні, в День Незалежності, опівдні до інформаційного намету Партії регіонів, розташованого на Майдані Незалежності, підійшли люди в цивільному і зажадали прибрати агітаційний «дирижабль» із зображенням партійної символіки Партії регіонів. Волонтери із Союзу молоді регіонів, що працюють в наметі, попросили людину представитися і пояснити, з якої причини вони мають це робити, адже своєю присутністю вони нічого не порушують, нічого образливого в агітаційних матеріалах немає, що це мирна акція київських регіоналів, присвячена Дню Незалежності. Людина, що вимагала прибрати атрибутику Партії регіонів, не представилася, а «свою вимогу пояснила тим, що зараз на Майдан повинен приїхати Президент, і «дирижабль» розвиватиметься прямо перед його очима, що може йому не сподобатися», повідомляє прес-служба Київською міськорганізації ПР.

За її інформацією, приблизно в цей же час до намету, розміщеного з протилежного боку Майдану, біля готелю «Україна», теж підійшла група людей в цивільному, які, не представившись, зажадали і тут прибрати агітаційний «дирижабль» ПР. Після того, як волонтери з обох наметів відмовилися виконати ці абсолютно безпідставні вимоги, люди в штатському обрізали троси, що тримали «дирижаблі», і пішли. Активісти Партії регіонів намагалися їх затримати, але це їм не вдалося.

Крім того прес-служба повідомляє, що близько 13.00 в районі метро «Дорогожичі» двоє невідомих підійшли до активіста ПР, який стояв з партійним прапором і, погрожуючи пістолетом, супроводжуючи це нецензурною лайкою, відібрали прапор. Після чого поїхали в невідомому напрямі на автомобілі.

Керівник апарату Київського відділення ПР Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ заявляє, що у зв`язку з цими інцидентами ПР звертається до правоохоронних органів, щоб вони розібралися в ситуації. С.БАРАНОВ-МОХОРТ також відзначив, що «здивований тим, що День Незалежності, свято, яке повинне сприяти об`єднанню країни і затвердженню демократичних цінностей, опоненти Партії регіонів використовували для політичних провокацій, при цьому грубо порушуючи права людей».