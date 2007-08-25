Янукович зрадів політичним баталіям

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності вирішення проблем системного характеру для стабілізації розвитку вугільної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ на урочистих зборах, присвячених 60-річчю з дня заснування професійного свята - Дня шахтаря.

«Прийняті, починаючи з серпня минулого року, урядові рішення щодо підтримки вугільників, безумовно, важливі в плані стабілізації галузі. Але їх дуже мало, і це лише перші кроки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр, серед проблем системного характеру галузі, назвав високий ступінь зношеності основних фондів вугледобувних підприємств, хронічний дефіцит інвестиційних ресурсів, диспропорцію в цінах на вугілля і устаткування, що закуповується, відсутність довготривалої цінової і тарифної політики, як основи регулювання відносин між державою і основними суб`єктами вугільного ринку, залізницею, енергетиками, металургами, а також негативні соціальні та екологічні наслідки масового закриття шахт і резервів як результат безсистемного етапу реструктуризації галузі, втрату престижності шахтарської праці.

«Немає сумніву в тому, що майбутні політичні баталії тільки зміцнять наші позиції, і ми матимемо нагоду в стислі терміни напрацювати законодавчу базу для подальшого вирішення проблем вугільників», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, найважливішими пріоритетами для уряду у вугільній галузі є модернізація шахт, зниження витрат виробництва, впровадження дієвих механізмів, залучення інвестицій в галузь, вдосконалення системи оплати праці та соціальних гарантій шахтарів, а також розвиток галузевої науки для розробки прогресивних технологій для видобутку, переробки, використання вугілля.