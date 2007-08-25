Тимошенко подарує Лук`яненку перемогу на виборах

Сьогодні у рідному селі Левка ЛУК’ЯНЕНКА Хотові Юлія ТИМОШЕНКО привітала Левка Григоровича з 80-річчям.

Лідер БЮТ побажала ювіляру щастя, здоров’я та довголіття, повідомили УНІАН у прес-службі блоку.

«В цей святковий день хочу сказати, що Україна отримала третій шанс на дострокових виборах на побудову справді демократичної країни. І це колосальний шанс після Помаранчевої революції», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла Л.ЛУК’ЯНЕНКУ подарувати перемогу на парламентських виборах, не дивлячись на те, що здобути цю перемогу буде дуже важко. У той же час вона наголосила, що БЮТ обов’язково переможе. «Весна переможе і восени», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Л.ЛУК’ЯНЕНКО висловив впевненість, що наступну річницю «ми будемо святкувати у незалежній і демократичній Верховній Раді, і демократична Верховна Рада сформує демократичний уряд та почнеться новий період в історії України».

Також Л.ЛУК’ЯНЕНКО зазначив, що в Україні є три антиукраїнські сили: Партія регіонів, соціалісти та комуністи, та 2 патріотичні: Блок Юлії Тимошенко і «Наша Україна».

Л.ЛУК’ЯНЕНКО висловив сподівання, що «патріотичні сили відродять Україну, яка, на жаль, ще не мала патріотичної Верховної Ради, тому сподіваюся тільки на Вас, Юліє Володимирівно».

Як повідомляє прес-служба БЮТ, Л.ЛУК’ЯНЕНКО багато років провів у радянських концтаборах. У травні 1961 Львівський обласний суд засудив Л.ЛУК’ЯНЕНКО до розстрілу. Звинувачення було побудоване на першому проекті програми УРСС. Його звинувачували у тому, що він «з 1957 виношував ідею відриву УРСР від СРСР, підривав авторитет КПРС, зводив наклепи на теорію марксизму-ленінізму». Л.ЛУК’ЯНЕНКО 72 днів відсидів у камері смертників.