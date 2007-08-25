ЦВК о 16.00 проведе своє чергове засідання

Сьогодні, 25 серпня, о 16.00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Комісії, планується, що до порядку денного буде включено низку питань щодо підготовки позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року, зокрема, про утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу, про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії зелених України тощо.

Засідання проходитиме за адресою: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК.

Акредитація на захід триватиме до 14.30 25 серпня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.