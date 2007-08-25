Майор Мельниченко одужав і готовий оприлюднювати ”нові записи”

Колишній майор Державної охорони, кандидат у народні депутати від Партії вільних демократів Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє про готовність ближчим часом оприлюднити нові записи стосовно діяльності українських політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в клініці «Борис», де він проходить лікування.

«Я обов’язково через два, максимум три тижні буду брати участь у виборчому процесі. Факти, які засвідчують те, що майже всі політичні сили обманюють людей, вони будуть доведені», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, якщо потреба в такій інформації буде раніше, а він з тих чи інших причин не зможе її донести до людей, то він попросить Олександра ЄЛЬЯШКЕВИЧА допомогти йому в оприлюдненні такої інформації.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО ще раз нагадав, що він знімає з себе моральні зобов’язання, які раніше брав – не оприлюднювати деяку інформацію про політиків.

«Я ну буду жаліти нікого, я буду доводити інформацію стосовно Віктора ЯНУКОВИЧА, Юлії ТИМОШЕНКО, Віктора ЮЩЕНКА, Володимира ЛИТВИНА та інших в будь-який можливий спосіб”, - заявив М.МЕЛЬНИЧЕНКО. Він також зазначив, що проситиме Партію вільних демократів допомогти в оприлюдненні такої інформації.

Окрім того, М.МЕЛЬНИЧЕНКО пообіцяв найближчим часом донести до ЗМІ інформацію стосовно Андрія ДЕРКАЧА та Юрія ЛУЦЕНКА. Екс-майор стверджує, що А.ДЕРКАЧ, зловживаючи службовим становищем свого батька Леоніда ДЕРКАЧА (свого часу очолював СБУ), використовував інформацію, яку збирала СБУ, проти політичних опонентів. М.МЕЛЬНИЧЕНКО також звинувачує Ю.ЛУЦЕНКА в тому, що він захищає корупціонерів.

Для М.МЕЛЬНИЧЕНКА також видається дивним, що до списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Ю.ЛУЦЕНКО дозволив включити Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, Геннадія МОСКАЛЯ та Кирила КУЛИКОВА (колишнього главу українського відділення Інтерполу), про діяльність яких він має дуже багато інформації.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО також зазначив, що не давав згоди на публікацію Л.ЛУЦЕНКОМ книжки «Хто є хто на дивані». За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, з цієї книжки вилучені факти корупційної діяльності в тому числі А.ДЕРКАЧА.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО також додав, що йому не подобається, що російський бізнесмен Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ знову втручається в українську політику.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня М.МЕЛЬНИЧЕНКО був госпіталізований до Жовтневої лікарні Києва, де йому було поставлено діагноз «інсульт».