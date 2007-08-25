Луценко запрошує Януковича на публічні дебати

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО запрошує лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА до участі у публічних дебатах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Черкасах.

«Я хочу бачити пана ЯНУКОВИЧА навпроти себе, аби він довів мені свою правоту, а я довів би йому свою. Нехай виборці роблять висновок, хто є безвідповідальним обіцяльником, а хто чітко розраховує і гарантує виконання своїх програм», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, «людина, яка взяла на себе відповідальність за лідерство, має не тільки прикрашати політичну силу, не тільки бути вождем, але й відповідати на гострі питання опонентів».

Ю.ЛУЦЕНКО також пропонує взяти участь у публічних дебатах і лідерам інших партій та блоків, які можуть гарантовано пройти до парламенту.

«Є шанси пройти в парламент комуністам, ще менше шансів у соціалістів. Якщо вони готові до знову ж таки відкритих змагань лідерів, я тому не заперечую», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що «три політичні сили, які будуть формувати опозицію і більшість (Партія регіонів – опозицію, і НУ-НС та БЮТ - коаліцію), мають сьогодні публічно продемонструвати виборцям, чи їхні лідери є не просто заманухою для виборців, а реальними лідерами, які готові по кожному питанню відстоювати свою точку зору, свій план дій».

Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, на цих дебатах «не має бути місця ні хто де був під час штурму Зимового Палацу, ні хто де був під час ГКЧП, ні хто де був під час Помаранчевої революції – це все люди знають». За словами Ю.ЛУЦЕНКА, на дебатах мова повинна йти про змагання політичних сил в конкретних напрямках з метою покращення життя людей.

«Я думаю, що це (проведення дебатів – УНІАН) буде правильно і з точки зору демократії, і нової якості політики, яка давно вже настала в Україні”, - зазначив лідер НУ-НС.