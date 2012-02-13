Бердимухамедов одержав 97,14% голосів

За результатами недільного голосування Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ, який набрав, за попередніми даними, 97,14% голосів виборців, переобраний на пост Президента Туркменістану.

Про це повідомив сьогодні голова ЦВК Туркменістану Оразмурад НІЯЗЛІЄВ, передає РІА «Новости».

О.НІЯЗЛІЄВ відзначив, що не надійшов ще ряд протоколів з-за кордону. Проте, на його думку, результати зарубіжного голосування не вплинуть на підсумки виборів.

На пост Президента Туркменістану претендували ще сім кандидатів. Вони набрали від 0,16 до 1,07%. Серед суперників Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА найбільший результат у міністра водного господарства Аннагелді ЯЗМУРАДОВА – 1,07% голосів виборців.

Всього в голосуванні взяло участь 96,7% виборців.

Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ всіма спостерігачами визнавався фаворитом президентських перегонів.

У новітній історії країни це другі альтернативні вибори глави держави. Перші альтернативні вибори відбулися 11 лютого 2007 року після смерті першого Президента Туркменістану Сапармурата Ніязова, який двічі перемагав на безальтернативних президентських виборах, а потім став довічним Президентом країни і з урахуванням радянського періоду керував Туркменістаном 21 рік. На перших альтернативних виборах у боротьбі з п`ятьма кандидатами в президенти перемогу здобув нинішній глава держави Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ.

*** Гурбангули Мялікгулиєвич БЕРДИМУХАМЕДОВ народився 29 червня 1957 року в селі Бабараб Геокдепінського району Ашхабадської області Туркменії.

У 1979 році закінчив Туркменський державний медичний інститут. Доктор медичних наук.

Трудову діяльність почав у 1979 році стоматологом-інтерном поліклініки N5 Ашхабада.

З 1980 року по 1982 рік працював лікарем-стоматологом у сільській амбулаторії села Еррік-Кала Ашхабадського району.

У 1982-1985 роках - головний позаштатний стоматолог Ашхабадського району.

З 1985 року по 1987 рік був завідуючим стоматологічним відділенням центральної районної лікарні сільради Кеші Ашхабадського району і головним позаштатним стоматологом Ашхабадської області.

У 1990-1995 роках - асистент кафедри терапевтичної стоматології, доцент, декан стоматологічного факультету Туркменського державного медичного інституту.

У 1995-1997 роках - директор стоматологічного центру міністерства охорони здоров`я і медичної промисловості Туркменістану.

З 1997 року - міністр охорони здоров`я і медичної промисловості Туркменістану.

Указом Президента Туркменістану С.Ніязова від 3 квітня 2001 року призначений заступником голови кабінету міністрів Туркменістану.

З 21 грудня 2006 року рішенням державної ради безпеки Туркменістану і Кабінету міністрів Туркменістану призначений тимчасово виконуючим обов`язки Президента Туркменістану, верховного головнокомандуючого збройними силами Туркменістану.

Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ був обраний Президентом Туркменістану на п`ятирічний термін 11 лютого 2007 (одержав 89,23% голосів). 14 лютого відбулася церемонія інавгурації.

У березні 2007 року був обраний главою найвищого представницького і законодавчого органу влади Туркменістану - Народної ради (Халк Маслахати).

Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ є почесним доктором і академіком ряду університетів і академій світу.

Нагороджений багатьма вищими орденами і медалями Туркменістану і зарубіжних держав. 25 жовтня 2011 року йому було присвоєно звання Героя Туркменістану.

Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ одружений, у нього троє дітей: син і дві доньки.

У вільний час захоплюється спортом і верховою їздою.