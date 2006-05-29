Москаль назвав Крим «Нью-Васюками»

На думку голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолія ГРИЦЕНКА, деякі публічні вислови Постійного представника Президента України в Криму Геннадія МОСКАЛЯ, зроблені ним протягом першого тижня після його призначення на посаду, дестабілізують суспільно-політичну ситуацію в автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, глава кримського парламенту висловив здивування у зв`язку з «агресивним і підкреслено конфронтаційним тоном» заяв Г.МОСКАЛЯ, що стосуються новообраного депутатського корпусу автономії.

«Невже колишній правоохоронець високого рангу не знає, що презумпція невинуватості є основоположним конституційним принципом, неухильно слідувати якому зобов`язаний кожен державний службовець України? Змушений нагадати пану МОСКАЛЮ, що тільки суд у законному порядку може зробити висновок про винуватість громадянина, а в чиновників такого права немає. Особливо сумним є той факт, що об`єктом образливих характеристик Г.МОСКАЛЯ стали народні обранці. Тим самим чиновник виразив свою зневагу до волевиявлення жителів автономії», – заявив А.ГРИЦЕНКО.

«Більш того, пан МОСКАЛЬ узявся повчати кримчан, кого саме їм обирати. І це через кілька днів після появи в регіоні, нинішні особливості йому поки невідомі, а специфіка, очевидно, розглядається крізь призму минулих уявлень. Називаючи Крим «Нью-Васюками», Г.МОСКАЛЬ, насамперед, демонструє власну неінформованість у питаннях розвитку народногосподарського комплексу, компенсуючи її нічим не виправданою зарозумілістю», – підкреслив кримський спікер.

При цьому А.ГРИЦЕНКО зазначив, що в нього немає сумніву в тому, що непродумані заяви Постійного представника Президента України в АРК у своїй основі суперечать позиції глави держави Віктора ЮЩЕНКА, який вимагає від співробітників свого Секретаріату суворо дотримуватися духу та букви закону.

А.ГРИЦЕНКО висловив сподівання на досвід і професіоналізм Г.МОСКАЛЯ, який здатний, відмовившись від негативних стереотипів, внести свій позитивний внесок у процес становлення нової кримської влади.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня на нараді з керівниками правоохоронних і контролюючих органів Криму Г.МОСКАЛЬ висловив занепокоєння тим, що під час виборів до парламенту Криму і до місцевих органів влади потрапили люди з кримінальним минулим, які сьогодні мають намір підмінити представницькі органи, нав`язуючи їм свої правила гри, посилено займаються формуванням бажаних міністрів та інших членів Ради міністрів АРК, заздалегідь проводять з ними співбесіди, нав`язують свою волю. На думку представника глави держави, це може привести до того, що Крим скотиться до рівня, який був у 1994-1997 роках, коли органи представницької і виконавчої влади підмінялися криміналітетом.