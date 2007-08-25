Сергій Тігіпко не поспішає повертатися в політику, хоча...

Екс-віце-прем`єр, міністр економіки, голова Нацбанка, нині голова правління АКБ "ТАС-Комерцбанк" Сергій ТІГІПКО не виключає свого повернення в політику.

Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Профиль», оновлений номер якого вийшов сьогодні.

“Виключати свого повернення в політику я не можу, але й говорити про якісь терміни не готовий. Мені ще треба “насититись” бізнесом”, - відзначив С.ТІГІПКО.

Оцінюючи сьогоднішню політичну ситуацію в Україні, С.ТІГІПКО висловив думку, що дострокові парламентські вибори є позитивним моментом.

«І тут усе просто: не змогли домовитися, знайти компроміс – вибори необхідні», - відзначив він.

За словами С.ТІГІПКА, «сьогодні здійснюється достатньо болісний процес переходу до більш демократичного, розвиненого етапу в житті країни. Шляхом проведення виборів ми шукаємо оптимальну модель для майбутньої держави”.