Чиновник поклав у кишеню півторарічну зарплату 133 підлеглих

Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону завершено досудове слідство у кримінальній справі щодо колишнього директора розташованого у Києві державного підприємства Міністерства оборони України, який безпідставно не виплатив зарплату на загальну суму близько 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону, його обвинувачено за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що цей керівник держпідприємства Міноборони у період з лютого 2009 року по вересень 2010 року умисно та безпідставно не виплачував заробітну плату 133 підлеглим.