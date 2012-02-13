Чиновник поклав у кишеню півторарічну зарплату 133 підлеглих
17:09, 13 лютого 2012Політика
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Досудове слідство завершили
Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону завершено досудове слідство у кримінальній справі щодо колишнього директора розташованого у Києві державного підприємства Міністерства оборони України, який безпідставно не виплатив зарплату на загальну суму близько 1 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону, його обвинувачено за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що цей керівник держпідприємства Міноборони у період з лютого 2009 року по вересень 2010 року умисно та безпідставно не виплачував заробітну плату 133 підлеглим.
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