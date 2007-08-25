Під час виборчої кампанів елемент гри, популізму, абсурдизму може дійти максимуму

Один з лідерів БЮТ, заступник голови Верховної Ради V скликання Микола ТОМЕНКО впевнений, що можлива позачергова сесія парламенту нагадуватиме передвиборче шоу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні журналістам у Черкасах.

На переконання М.ТОМЕНКА, “якщо ми хочемо щось зробити для українського народу раз і назавжди, то це потрібно робити після завершення виборчої кампанії”. Тому що, пояснив він, “під час виборчої кампанії елемент гри, популізму, абсурдизму в українських умовах може дійти до максимальної планки”.

М.ТОМЕНКО зауважив, що під час виборчої кампанії депутати можуть прийняти абсурдні рішення. На його думку, не можна зараз вирішувати серйозних питань. “Під час виборів необхідно декларувати свою позицію, і після того, як український народ висловить свою довіру тим чи іншим політичним партіям, вони повинні виконувати свої обов’язки – робити всі добрі справи, які обіцяли”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він підтвердив, що БЮТ не братиме участь у позачерговій сесії 4 вересня, і просить інші “серйозні політичні сили не перетворювати вирішення дуже серйозних питань на передвиборче шоу”.

При цьому він додав, що навіть не говорить про правові підстави для проведення цієї позачергової сесії, які відсутні.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ заявив про скликання 4 вересня позачергової сесії парламенту.

За його словами, на позачерговій сесії можуть бути розглянуті законопроекти про внесення змін до Конституції, які стосуються скасування депутатської недоторканності, питання імпічменту Президента, а також визначення прав і функцій органів місцевого самоврядування.

О.МОРОЗ також не виключив можливості розгляду на сесії питань щодо відміни пільг для високопосадовців.

Він нагадав, що, згідно з Конституцією, парламент припиняє свої повноваження з моменту прийняття присяги депутатами парламенту нового скликання.