Навіщо Луценко повертається до парламенту?

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що повертається до Верховної Ради з метою продовження боротьби з корупцією, яку розпочав на посаді міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на мітингу у м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області.

“Якщо хтось вірить, що я йду до парламенту задля влади, я вже там був, але йду туди, щоб продовжити боротьбу з корупцією, “кучмізмом” та “кучменятами”, яку розпочав, перебуваючи на посаді міністра внутрішніх справ”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він нагадав, що за час його керування в МВС було викрито розкрадання бюджетних коштів на суму понад 20 млрд. грн. Однак, за його словами, “відповідно до чинного законодавства, кримінальні справи, які порушені проти державних посадовців, мають розслідуватися органами прокуратури, яка, замість доведення цих справ до логічного завершення, ховає або закриває ці справи”.

Тому, як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, “якщо виборці вже відчули сьогодні зростання свого добробуту, як було обіцяно Партією регіонів та її лідером Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, вони можуть голосувати за цю політичну силу”.

Водночас він наголосив, що лідери блоку “Наша Україна – Народна самооборона” ніколи не обіцяли того, чого не можуть виконати, і зараз, йдучи на дострокові вибори, прорахували свої можливості щодо покращення соціального стану населення України.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що “гроші в державі є, але немає совісті у політиків”, а тому, наголосив він, “вкрадені у народу гроші треба забрати у мафії”.