ЦВК зареєструвала ще двох учасників виборів

Центральна виборча комісія зареєструвала для участі у виборах кандидатів у народні депутати від Партії зелених України та від Українського народного блоку.

Відповідне рішення Комісія прийняла на своєму сьогоднішньому засіданні.

Крім того, ЦВК сформувала 115 закордонних дільничних комісій для проведення дострокових парламентських виборів.

Сьогодні опівночі закінчується термін подачі партіями та блоками документів до ЦВК для реєстрації виборчих списків.