Заяву на голосування вдома слід перевіряти, але без нотаріуса
"Соломонове" рішення вищого адмінсуду
Вищий адміністративний суд підтвердив рішення окружного адміністративного суду Києва щодо затвердження порядку голосування вдома.
Про це "Українській правді" повідомив представник БЮТ у суді Володимир ПИЛИПЕНКО.
За його словами, суд залишив в силі рішення першої інстанції щодо визнання протиправною відповідну постанову Центральної виборчої комісії, однак відмовив у частині щодо визнання бездіяльності самого Центрвиборчкому.
Він додав, що, згідно з рішенням суду, відтепер кожна заява виборця щодо голосування вдома має перевірятися відповідною дільничною виборчою комісією, в той час як суд першої інстанції виніс рішення щодо засвідчення такої заяви нотаріусом.
"Тепер суд вважає за необхідне, щоб виборці нічого не посвідчували, але всі факти щодо них повинні з`ясовувати дільничні комісії", - сказав В.ПИЛИПЕНКО, додавши, що саме на ці комісії покладається відповідальність за можливу фальсифікацію.
За його словами, суд зобов’язав ЦВК ще раз прийняти відповідну постанову зі змінами, а також роз’яснити ДВК функції контролю за заявами.
Рішення вищого адміністративного суду є остаточним і оскарженню не підлягає.