Заяву на голосування вдома слід перевіряти, але без нотаріуса

Вищий адміністративний суд підтвердив рішення окружного адміністративного суду Києва щодо затвердження порядку голосування вдома.

Про це "Українській правді" повідомив представник БЮТ у суді Володимир ПИЛИПЕНКО.

За його словами, суд залишив в силі рішення першої інстанції щодо визнання протиправною відповідну постанову Центральної виборчої комісії, однак відмовив у частині щодо визнання бездіяльності самого Центрвиборчкому.

Він додав, що, згідно з рішенням суду, відтепер кожна заява виборця щодо голосування вдома має перевірятися відповідною дільничною виборчою комісією, в той час як суд першої інстанції виніс рішення щодо засвідчення такої заяви нотаріусом.

"Тепер суд вважає за необхідне, щоб виборці нічого не посвідчували, але всі факти щодо них повинні з`ясовувати дільничні комісії", - сказав В.ПИЛИПЕНКО, додавши, що саме на ці комісії покладається відповідальність за можливу фальсифікацію.

За його словами, суд зобов’язав ЦВК ще раз прийняти відповідну постанову зі змінами, а також роз’яснити ДВК функції контролю за заявами.

Рішення вищого адміністративного суду є остаточним і оскарженню не підлягає.