Кириленко: Нову Конституцію треба ухвалювати на референдумі

Голова політради блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що «в стінах новообраного парламенту нову Конституцію прийняти не вдасться».

Про це він заявив cьогодні в інтерв’ю журналістам в місті Шпола Черкаської області, повідомляє прес-служба НУ-НС.

За словами В.КИРИЛЕНКА, «нову Конституцію повинні ухвалити люди на всенародному референдумі, але перед тим експерти, авторитетні люди, громадські діячі повинні через Конституційну раду, яка ініційована Президентом, обговорити найважливіші питання і зміни, які будуть покладені в текст нової Конституції».

Президент своїм Указом має право ініціювати Конституційну комісію, Конституційну раду чи будь-який орган, який напрацює оптимальний текст нової Конституції, котра має бути винесена на суд людей, - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.