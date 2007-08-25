Кириленко: Нову Конституцію треба ухвалювати на референдумі
Коментар щодо заяви Президента
Голова політради блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що «в стінах новообраного парламенту нову Конституцію прийняти не вдасться».
Про це він заявив cьогодні в інтерв’ю журналістам в місті Шпола Черкаської області, повідомляє прес-служба НУ-НС.
За словами В.КИРИЛЕНКА, «нову Конституцію повинні ухвалити люди на всенародному референдумі, але перед тим експерти, авторитетні люди, громадські діячі повинні через Конституційну раду, яка ініційована Президентом, обговорити найважливіші питання і зміни, які будуть покладені в текст нової Конституції».
Президент своїм Указом має право ініціювати Конституційну комісію, Конституційну раду чи будь-який орган, який напрацює оптимальний текст нової Конституції, котра має бути винесена на суд людей, - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.