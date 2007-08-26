Хапайте чиновника і трусіть його, поки вода не стане чистою

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про необхідність прирівняти посаду вчителя до статусу державного службовця.

«Ми говоримо про те, що необхідно прирівняти посаду вчителя до статусу держслужбовця, бо вони відповідають не за сьогоднішній, а за завтрашній день», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО на мітингу в місті Корсунь-Шевченківський, що на Черкащині, повідомляє прес-служба НУ-НС.

Також під час мітингу люди поскаржилися Ю.ЛУЦЕНКУ на те, що вода у річці Рось, котра протікає поблизу міста, дуже забруднена і непридатна для пиття.

Лідер НУ-НС пообіцяв, що сьогодні ж матиме розмову на цю тему з губернаторам області. Водночас він наголосив, що подібні питання мають вирішуватися на місцевому рівні за активної участі самої громади. «Виходьте на мітинги, хапайте чиновника, який за це відповідає, за барки і трусіть його, поки він не посиніє, а вода не стане чистою», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, громада повинна диктувати владі свої умови, а не покірно слухати, про що їй кажуть зверху.