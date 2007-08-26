О 16.00 - чергове засідання ЦВК
11:21, 26 серпня 2007Політика
608
У порядку денному "низка питань"
Сьогодні о 16.00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії.
Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, планується, що до порядку денного буде включено низку питань щодо підготовки позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року, зокрема, про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до списків кількох політичних сил, та інші.
Засідання проходитиме за адресою: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК.
Акредитація на захід триватиме до 14.30 за телефонами: 256-81-72 і 256-82-80. Акредитація обов’язкова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter