Привітання Віктора Януковича шахтарям з нагоди професійного свята

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав шахтарів з професійним святом.

“У цей святковий день ми вшановуємо людей героїчної професії, справжніх трудівників, які своєю натхненною та самовідданою працею примножують промисловий потенціал держави, зміцнюють національну економіку, сприяють вирішенню стратегічно важливих завдань соціально-економічного розвитку України”, йдеться у вітанні В.ЯНУКОВИЧА, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

Глава уряду висловив щиру вдячність шахтарям-ветеранам, “які у післявоєнні роки відроджували вугільну галузь, крізь довгий час пронесли у своїх серцях незгасну любов до обраної професії, золотими літерами закарбували свої імена у славетному літописі трудових перемог шахтарської гвардії”.

Як підкреслив прем’єр, “багатогранна історія вітчизняної вугільної галузі сповнена і яскравих злетів, і стрімких падінь. Але завжди, і у роки переможного піднесення, і під час тяжких випробувань, шахтарська праця була еталоном особливої відповідальності та звитяги, слугувала зразком чесного, сумлінного виконання професійних обов’язків”.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, в останні роки політика уряду спрямована на розвиток вугільної промисловості, підвищення її ефективності. “Нам вдалося суттєво збільшити бюджетне фінансування галузі, підвищити рівень заробітної плати шахтарів”, - відзначив він.

Прем’єр у вітанні висловив переконання, що “ми виведемо вугільну промисловість на шлях сталого розвитку, відродимо престижність шахтарської професії, гарантуючи шахтарям гідний соціальний захист, добробут і безпеку праці”.