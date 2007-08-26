Сьогодні Тимошенко відвідає Одещину
12:13, 26 серпня 2007Політика
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(програма перебування)
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО у рамках свого передвиборчого туру областями Україні сьогодні, 26 серпня, відвідає Одеську область.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, в Ізмаїлі вона підпише зобов`язання блоку перед працівниками морегосподарського комплексу України, після чого відбудеться прес-конференція.
Також Ю.ТИМОШЕНКО в Ізмаїлі покладе квіти до пам`ятника Невідомому солдату.
У Одесі відбудеться мітинг за участю лідера БЮТ.
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