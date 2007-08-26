Сьогодні Тимошенко відвідає Одещину

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО у рамках свого передвиборчого туру областями Україні сьогодні, 26 серпня, відвідає Одеську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, в Ізмаїлі вона підпише зобов`язання блоку перед працівниками морегосподарського комплексу України, після чого відбудеться прес-конференція.

Також Ю.ТИМОШЕНКО в Ізмаїлі покладе квіти до пам`ятника Невідомому солдату.

У Одесі відбудеться мітинг за участю лідера БЮТ.