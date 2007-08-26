Луценко: Ми будемо враховувати думку тих, хто голосує за Партію регіонів

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО переконаний у тому, що існування в українському парламенті двопартійної системи є шкідливим для України і може знову «зіштовхнути лобами Схід і Захід».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому, відповідаючи на запитання журналістів.

«З моєї точки зору, двопартійна система в Україні є шкідливою. Вона призведе до радикальних зіткнень двох Україн, до чергового розколу, який на щастя, на цих виборах зменшується», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Ми сьогодні можемо, привівши до парламенту три партії, залагодити цю справу і працювати для єдиної України разом – БЮТ, НУ-НС, а при важливих питаннях, як, наприклад, формування Конституції або зміни до Конституції, звичайно, будемо враховувати точку зору тих українців, які голосують за Партію регіонів. Усі вони - наші співвітчизники», - зазначив лідер НУ-НС. На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, саме такий баланс дасть змогу не допустити бажання покерувати країною якійсь одній політичній силі.

За його словами, у даному питанні блок НУ-НС готовий виступити у ролі своєрідного гальма і не допустити доведення ситуації до абсурду.

Відповідаючи на одне із запитань стосовно кількості голосів виборців на виборах, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що кількість голосів буде такою, щоб голоси залишились для інших партій.

Водночас, за його словами, відповідно до останніх соціологічних досліджень, демократичні сили (БЮТ і НУ-НС) можуть набрати 55% голосів виборців. Однак, як зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, час, який залишається до виборів, необхідно витратити для роботи, щоб довести цю цифру до 60%.