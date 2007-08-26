Луценко: усі політичні сили згадали про соціальні проблеми українців

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО називає позитивним той факт, що на нинішніх парламентських виборах усі без винятку політичні сили згадали про соціальні проблеми українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, якщо раніше окремі політичні сили «шукали рабовласників, щоб примусити людей голосувати, чи бритоголових молодиків з битами», то сьогодні вони перейшли до соціальних пропозицій.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО назвав ганебним той факт, що окремі політичні сили, зокрема ті, які підпорядковані уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, вдаючись до обіцянок, жодного разу їх не виконували і не виконають надалі.

Саме цим, сказав він, позиція НУ-НС принципово відрізняється від позиції інших політичних сил.

Ю.ЛУЦЕНКО пояснив, що НУ-НС «не буде включатися у гонку обіцянок з Партією регіонів», оскільки бере на себе відповідальність за гарантоване виконання того, що обіцяє українському народу.