Тимошенко підписала зобов`язання БЮТ перед моряками та докерами

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підписала зобов`язання свого блоку перед працівниками морегосподарського комплексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, церемонія підписання відбулася в Ізмаїлі Одеської області, де Ю.ТИМОШЕНКО перебуває в рамках свого передвиборчого туру областями України.

Ю.ТИМОШЕНКО на Одещині акцентувала увагу на сьомій лінії «Українського прориву», що стосується транзитного прориву.

Лідер БЮТ наголосила, що Україна має найбільший транзитний потенціал у Європі, «який, на жаль, внаслідок незбалансованої політики кожної влади, яка приходить, використовується всього на 50%».

«Я б хотіла, щоб ми саме тут оголосили проект зобов`язання нашої політичної команди перед працівниками підприємств галузі морського та річкового транспорту та їх об`єднаннями», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ оголосила ключові моменти зобов`язання:

переглянути програму комплексного розвитку морських торговельних портів України та актуалізувати, зробити сучасною та збалансованішою цю програму по ресурсах, і прийняти її на одному з перших засідань уряду. Закласти в державний бюджет на 2008 рік всі головні параметри комплексної програми розвитку морських торгівельних портів;

розбудова транспортних коридорів. Забезпечення будівництва залізничної лінії Ізмаїл-Рені, що сприятиме уникненню ситуації залежності морських торгівельних портів українського Придунав`я від залізниці сусідньої держави - Республіки Молдова;

забезпечення розвитку сучасних транспортних коридорів через територію України, а саме: з`єднати 7-й та 9-й міжнародні транспортні коридори. Будівництво паромної переправи Ізмаїл-Тульче;

добудова двох пароплавів на Кілійському суднобудівному заводі, на що необхідно 4 млн. гривень при вже освоєних 16 млн. гривень;

завершення робіт зі створення глибоководного суднового каналу «Дунай - Чорне море» та запуск його на повну потужність.

Лідер БЮТ повідомила, що крім цих основних пунктів «є ще деякі зобов`язання, які б ми хотіли на себе взяти».

«Нам потрібно дати приріст обсягів транзитних перевезень вантажів морським та річковим транспортом не нижче 20% на рік за допомогою координації і узгоджень діяльності тарифної політики з іншими транспортними галузями нашої країни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також лідер БЮТ пообіцяла створити всі політичні умови та сформувати спеціальну політику, яка дасть можливість забезпечити ріст середньої зарплати по галузі морського і річкового транспорту не менше ніж 20% на рік.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «Придунайський край - це є ключова стратегічна територія для України».

Також в Ізмаїлі лідер БЮТ поклала квіти до пам`ятника морякам Червонопрапорної орденів Нахімова і Кутузова Дунайської флотилії, воїнам Радянської Армії і Військово-морського флоту - визволителям Ізмаїла.